Об этом заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в интервью «Настоящему времени».

Комментируя шансы независимых оппозиционных кандидатов в день единого голосования 11 сентября, Гудков отметил, что может быть кто-то и «проскочит», но для этого человека будет означать, что «проблемы только начинаются».

«Потому что одно дело, когда ты просто активист, может быть, тебя даже никто не заметит. А когда ты внутри власти критикуешь – ты просто нарисовал на лбу мишень…», - пояснил Гудков, приведя в пример депутата Алексея Горинова, который был приговорен к 7 годам тюрьмы по статье о фейках про российскую армию.

Горинов, по словам Гудкова, не был ни лидером протестов, ни «самым популярным московским политиком».

«Это говорит о том, что репрессии стали совершенно непредсказуемыми. Их проводят, чтобы боялись все, вне зависимости от погон. С любым может произойти то же, что и с Гориновым. Так что, я думаю, что большинство независимых кандидатов не пройдут "фильтр товарища майора", а те, которые пройдут, очень сильно рискуют», - пояснил оппозиционер.

Также Гудков посоветовал всем, кто остался в россии и не бежит из страны «морально себя сохранить».

«Я против всех конфликтов, стараюсь поддерживать и тех, кто остался, но и понимаю проблемы тех, кто уехал: сам через это прошел. Но когда уйдет [Владимир] Путин, может быть еще хуже. Потому что если сейчас все политики, журналисты, активисты и вообще наши избиратели, потенциально ядро нашей поддержки, вдруг все уехали. И если они все уедут из страны и не будут вовлечены в процесс, значит, люди проголосуют за другую партию, и явно эта партия нам не понравится», - предположил Гудков.

Отметим, что Гудков против того, чтобы россиян делили на "плохих и "хороших" и он, мол, даже не знает, "откуда это пошло".

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