Все чаще россияне на фоне санкций сталкиваются с проблемами – начиная от открытия банковских счетов за рубежом и заканчивая приемом на работу.

Так, по словам российского оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, у россиян за рубежом теперь «масса проблем».

«Например, есть проблема открытия банковских счетов. Эта проблема сейчас, как я представляю, возникла у 75 тысяч россиян за рубежом, они не могут открыть счета», - сообщил Гудков в интервью изданию «Настоящее время».

Есть проблемы и с устройством на работу.

«У меня даже есть кейс: журналист, который получил контракт в Риге и не может туда попасть, потому что Латвия больше не делает гуманитарные визы для журналистов из России…», - заявил экс-депутат.

Добавим, что Гудков занимается "лоббизмом" в Европе интересов граждан России, которые вынужденно оказались за границей, и пытается сделать так, чтобы они меньше страдали из-за санкций, «наложенных на Кремль».

Также Гудков не понимает, откуда пошло деление на «хороших» и «плохих» русских.

«Я вообще не знаю, что людей, которым надо помочь с открытием банковских счетов, надо делить на хороших и плохих. Надо всем, кому надо, помогать, вот и все», - заявил Гудков.

Российский оппозиционер также уверен, что Украина «будет отбивать свои территории» без оглядки на какие-либо «референдумы», объявленные кремлевским режимом.

«А с точки зрения последствий – мы и так уже огребли по полной программе и огребем еще дальше», - подчеркнул Гудков относительно того, какими будут последствия таких «референдумов» на захваченных россией территориях.

Отметим, тем временем стало известно, что российские войска вновь обстреляли Николаев, разрушив за две недели до начала нового учебного года еще одно учебное заведение.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, в результате обстрела обрушилась часть одного из учебных заведений. Кроме того, в 02:40 ночи был прилет на окраине города, из-за чего пострадало здание одного из отелей.

Тем временем в Харькове в результате "прилетов" в Салтовском районе ранены пять человек.

По данным мэра города Игоря Терехова, "прилет" был снова рядом с остановкой общественного транспорта, по крыше девятиэтажки и во двор еще одного жилого дома.

"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять - эта война геноцид и уничтожение украинского народа", - прокомментировал мэр города.

Напомним, что россияне заволновались из-за кучи повесток в почтовых ящиках.

Также сообщалось, что россияне выстроились в огромную очередь на границе с Эстонией, пытаясь попасть в Европу перед началом действия нового запрета.