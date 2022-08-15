В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинских студентов-беженцев. Он обвинил граждан Украины в "подавлении" русского языка.

Об этом в Facebook сообщила одна из пострадавших – студентка-журналистка Яна Сончковская.

По словам девушки, сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.

"Компания московитов, годами проживающих в Цюрихе, набросилась на беженцев из Украины с обвинениями в подавлении русского языка", - написала она.

Журналистка добавила, что конфликт начался после разговора с русскими на английском. "Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали подавлять мой язык?" – сказал мужчина, используя ненормативную лексику.

"Ничего я не удручаю, разговаривая с вами на английском. Я ничего не сказала. Не трогайте нас", — заявила студентка.

Затем злоумышленник прижал к стене девушку и кричал, что она приехала "подавлять" его язык. "Ты, с*ка, унижаешь россиян, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права унижать меня. Я здесь живу, вы меня удручаете", — говорил нападающий.

Сончковская и другие студенты оттолкнули злоумышленника. Затем "белорус" спросил их товарища, из Украины ли он, и, получив утвердительный ответ, ударил его по лицу.

"Я начала снимать с призывом не трогать руками моих друзей и дождаться полиции, которую попросила вызвать. Все происходило настолько быстро, что я плохо настроила камеру и не включила вспышку. Именно поэтому трудно рассмотреть их лица. Камеры московиты испугались, а еще больше предупреждения о звонке в полицию", — отметила Сончковская.

Позже русскоговорящий злоумышленник пожелал смерти украинцам, а Сончковская пообещала прославить его на всю сеть. Услышав это, нападающий озверел и выбил у девушки из рук телефон, говорится в публикации.

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