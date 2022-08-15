СБУ сообщила о подозрении еще двум «высокопоставленным» оккупационным властям рф на временно захваченных территориях востока Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали безоговорочные доказательства их добровольного сотрудничества с врагом.

В этот раз речь идет о: «председателе» так называемой «временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». И «глава» отдела агропромышленного развития «администрации Новопсковского района лнр», незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганщины.

По данным СБУ, гауляйтер в Купянском районе добровольно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения из россии на территорию Украины.

Получив фейковую должность, он начал активно налаживать работу и призвал своих подчиненных сотрудничать с оккупантами.

Чиновница из Луганщины до назначения имела опыт в области управления АПК. Пост получила в обмен на лояльность.

Обоим коллаборантам объявлено о подозрении.

Напомним, партизаны продолжают "кошмарить" врага - в районе Мелитополя раздался новый взрыв.

Также сообщалось, что Кремль сконцентрировал шесть группировок в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кличко в разгар войны разводится с супругой.