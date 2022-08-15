Возросло количество погибших в результате взрыва и последующего за ним пожара в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении Ереване выросло до шести.

Об этом, какк пишет Politeka.net, утром 15 августа сообщает МЧС страны.

«Есть шесть жертв: Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян и Гаянэ Аветисян. Личность двух жертв не установлена", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о двух жертвах. Вскоре стало известно о гибели трех человек.

Пропавшими без вести считаются 16 человек, в МЧС опубликовали их имена и фамилии.

Также уточняется, что из-под завалов удалось спасти 10 пострадавших.

«Продолжаются пожарно-поисковые работы. В работах участвуют около 150 волонтеров», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество раненных увеличилось до 60 человек.

Напомним, взрывы прогремели на складе с пиротехникой на территории оптово-розничного торгового центра "Сурмалу" днем 14 августа.

Ранее сообщалось о новом взрыве в районе временно оккупированного Мелитополя.

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