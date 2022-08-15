Об этом, какк пишет Politeka.net, утром 15 августа сообщает МЧС страны.
«Есть шесть жертв: Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян и Гаянэ Аветисян. Личность двух жертв не установлена", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух жертвах. Вскоре стало известно о гибели трех человек.
Пропавшими без вести считаются 16 человек, в МЧС опубликовали их имена и фамилии.
Также уточняется, что из-под завалов удалось спасти 10 пострадавших.
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«Продолжаются пожарно-поисковые работы. В работах участвуют около 150 волонтеров», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что количество раненных увеличилось до 60 человек.
Напомним, взрывы прогремели на складе с пиротехникой на территории оптово-розничного торгового центра "Сурмалу" днем 14 августа.
Ранее сообщалось о новом взрыве в районе временно оккупированного Мелитополя.
Также Politeka.net писала о взрыве на эродроме в Беларуси - в Сети появились спутниковые снимки с места ЧП.
Напомним, также появились новые подробности о взрывах на авиабазе Саки оккупантов в Крыму.