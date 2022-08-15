В городе Константиновск Ростовской области, возле украинской границы, бурлит мощный степной пожар .

Об этом сообщает сайт 161.ru.

Огонь усиливает ветер и жара, которые не дают погасить возгорание. Пламя уже подобралось к жилым домам.

Возгорание произошло на хуторе Ведерников. Там на 2 тысячи квадратных метров загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра и зноя пожар быстро распространяется и уже дошел до жилых домов в городе Константиновск.

"Степной пожар подобрался вплотную к жилым домам в Константиновске. Пламя сейчас видно из всего города. В той части области — жара и сильный ветер", - говорится в сообщении.

Добавим, раньше мощная пылевая буря разбушевалась на северо-западе Китая.

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