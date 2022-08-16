Об этом в эфире Фейгин Live заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, россияне «говорили об этом, как минимум».
«Мы не просили эти переговоры, а они просили. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят, и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип "разведка на себя". Из этого можно очень многое установить…. И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", — сообщил Арестович.
Комментируя подготовку к так называемым "референдумам", Арестович заверил, что сам факт проведения ничего не измеенит, "разве что санкций Запад добавит".
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Добавим, тем временем количество ликвидированных оккупантов на украинской земле достигло 43900 тыс. Таковы официальные данные Генштаба ВСУ на утро 16 августа.
Также сообщалось, в Кремле придумали, кого еще притащить на войну в Украину, ведь «зэки быстро израсходывались». Так, по некоторым данным, в Санкт-Петербурге, где уже были замечены повестки в почтовых ящиках, готовятся к "моилизационным облавам"
Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах которые гремят в оккупированном Крыму в сотнях километрах от линии фронта.