Во время переговоров с россией в марте 2022 года в Стамбуле страна-агрессор готова была отвести войска до границ 23 февраля.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, россияне «говорили об этом, как минимум».

«Мы не просили эти переговоры, а они просили. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят, и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип "разведка на себя". Из этого можно очень многое установить…. И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", — сообщил Арестович.

Комментируя подготовку к так называемым "референдумам", Арестович заверил, что сам факт проведения ничего не измеенит, "разве что санкций Запад добавит".

Добавим, тем временем количество ликвидированных оккупантов на украинской земле достигло 43900 тыс. Таковы официальные данные Генштаба ВСУ на утро 16 августа.

Также сообщалось, в Кремле придумали, кого еще притащить на войну в Украину, ведь «зэки быстро израсходывались». Так, по некоторым данным, в Санкт-Петербурге, где уже были замечены повестки в почтовых ящиках, готовятся к "моилизационным облавам"

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