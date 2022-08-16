В армии страны-оккупанта возникла дилемма. В частности, Нижегородской области россии не смогли сформировать танковый батальон для дальнейшего отправления в Украину.
Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Танки в рф есть, а проблема осталась. В частности уточняется, что командование российских оккупационных войск распорядилось в начале июля сформировать танковый батальон, но по состоянию на 15 августа контракт подписали менее 30 человек. Для полной комплектации батальона экипажами необходимы 160 человек.
"Современная дилемма "второй" армии в мире, - танки есть, а экипажей нет. Все идет за планом?", - говорится в сообщении Страткома ВСУ.
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Судя по всему, у россии возникли большие проблемы с "пушечным мясом", поэтому страна-агрессор всеми способами пытается восполнить потери. Известно также, что в российском городе Санкт-Петербурге начали массово приносить повестки в военкомат и бросать их в почтовый ящик.
На всех документах указаны ФИО, год рождения и адрес получителей. Также на них красным цветом нанесен штамп "Явка обязательна".
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