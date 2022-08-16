Луганські бойовики бунтують і відмовляються йти воювати за своїх «братівок» із «ДНР» - це все знизить ефективність бойових дій окупантів.

Про це говориться у новому звіті американського інституту вивчення воєн (ISW).

В інтернеті гуляє відео, на якому терористи з ЛНР відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області. Бойовики втомилися від виснажливих наступальних дій за межами своїх заявлених кордонів вони стверджують, що 3 липня вже відсвяткували «перемогу», коли вийшли на кордони Луганської області, і вважають свою роботу виконаною.

«Ця тенденція є особливо небезпечною для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Подальший розкол у очолюваних Росією силах також загрожує подальшою перешкодою ефективності російських військових зусиль», – йдеться у звіті експертів.

Інститут вивчення війни нагадує, що терористи ДНР раніше аналогічно фіксували подібні звернення, діючи в Луганській, Харківській та Херсонській областях.

"Це може свідчити про те, що проксі-війська можуть не повністю підтримувати експансивні плани вторгнення Кремля", - зазначають в ISW.

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