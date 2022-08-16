Про це
В інтернеті гуляє відео, на якому терористи з ЛНР відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області. Бойовики втомилися від виснажливих наступальних дій за межами своїх заявлених кордонів вони стверджують, що 3 липня вже відсвяткували «перемогу», коли вийшли на кордони Луганської області, і вважають свою роботу виконаною.
«Ця тенденція є особливо небезпечною для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Подальший розкол у очолюваних Росією силах також загрожує подальшою перешкодою ефективності російських військових зусиль», – йдеться у звіті експертів.
Інститут вивчення війни нагадує, що терористи ДНР раніше аналогічно фіксували подібні звернення, діючи в Луганській, Харківській та Херсонській областях.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Удар у спину": Китай "зламав" військово-промисловий комплекс рф, провівши масштабну атаку
Депутат із сокирою накинувся на чоловіка, після цього приїхав його батько з молотком: заміс потрапив на відео
Нові вибухи гримлять у Криму, з'явилися перші кадри та подробиці: "Нехай звикають"
"Холостяк" Заливако звернувся з несподіваним закликом, просить допомоги: "Хочу звернутися востаннє..."
"Це може свідчити про те, що проксі-війська можуть не повністю підтримувати експансивні плани вторгнення Кремля", - зазначають в ISW.
Нагадаємо, у військовій розвідці Великобританії оцінили, наскільки можливе завершення війни до кінця року.
Також повідомлялося, що свій прогноз дав генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
Крім того, Politeka.net писала, що в Україні готуються продовжити мобілізацію та військовий стан – до якої дати.