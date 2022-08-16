Дмитрий Кулеба рассказал, придерживается ли до сих пор Китай нейтралитета в вопросе войны против Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, помогает ли Китай стране-агрессору России в войне против Украины. Так, в одном из интервью он заявил, что пока Китай не изенил своего отношения.

В частности, Дмитрий Кулеба заявил, что Пекин до сих пор сохраняет нейтралитет. Глава Министерства иностранных дел Украины также отметил, что Китай не оказывает поддержку россии. В то же время министр признал, что и Украина не получает никакой помощи от Китая. Пекин находится на своей стороне и действует исключительно в своих интересах.

Однако Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на уровне нарративов китайская интерпретация причин войны совпадает с российской.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так жаждет россия, Китай придерживается нейтралитета", – сказал министр.

В то же время в США ранее заявили, что Китай негласно помогает россии. В Госдепе подчеркнули, что власть Китая своими действиями и риторикой продемонстрировала, что встала на сторону россии в войне против Украины, не сохраняет "нейтралитет" и верит "российской пропаганде", а также озвучивает эту пропаганду своему населению.

Напомним, что россию стремительно изолируют, путин просчитался.

Как сообщала Politeka, ориентировка экономики рф на Китай обречена на провал.

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