У порівнянні з 2021 роком знизився експорт до росії всіх основних торгових партнерів, у тому числі й Китаю, який не вводив санкції.

Через санкції Заходу президент росії владимир путін наказав змінити переорієнтації економіки росії насамперед на Китай. У цьому його плани позбавлені як економічного, і практичного сенсу. Про це йдеться в матеріалі The Spectator.

Пояснюється це тим, що 2021 року росія експортувала до Китаю лише 16,5 млрд куб. м газу – що не йде в жодне порівняння зі 170 млрд кубометрів до Європи.

Крім того, наразі найзахідніше російське газове родовище Чаянда, з'єднане трубопроводом з Китаєм через трубопровід "Сила Сибіру 1", має максимальну прогнозовану річну потужність всього 25 млрд кубометрів – "і то лише до 2025 року".

Навіть коли всю далекосхідну газову мережу буде завершено, її пропускна здатність все одно не досягне потужності одного з російських газопроводів до Європи. Уточнюється, що анонсований трубопровід "Сила Сибіру 2" з річною потужністю 50 млрд кубометрів "поки що залишається планом на папері". Причиною цього називають брак коштів у Росії для фінансування цього проекту.

Ще одним аргументом на користь того, що "пропонований Путіним план провалений" є відкликання провідними китайськими банками всіх кредитів та фінансування з росії. Зроблено це було через загрозу американських санкцій, "незважаючи на нібито дипломатичну підтримку Москви".



Правда полягає в тому, що росія є лише 11-м за важливістю ринком Китаю. Вона купує китайських товарів на 72,69 млрд. доларів на рік – тоді як ті ж США у 2021 році купили на 506 млрд. доларів.

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