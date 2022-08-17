Атаки на российские позиции во временно оккупированном Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью последовательного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Защитники пытаются восстановить контроль над западным берегом Днепра, считают аналитики американского Института изучения войны.

В Институте отметили, что российские линии поставок с полуострова напрямую поддерживают вражеские войска на материковой части страны, в том числе на западе Херсона.

Также подчеркивается, что вчерашние взрывы в Крыму существенно нарушили логистику войск России.

«Русские войска использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из россии в Крым после нападения», - подчеркивают аналитики.

Кроме того, отмечается, что украинский удар по логистическим объектам в Крыму, являющийся суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию поставленного Западом оружия.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставленное США оружие в ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели далеко за пределами досягаемости США", - сообщают аналитики.

Напомним, оккупанты ударили по Одесской области - есть попадание в базу отдыха.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".