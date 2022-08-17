Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что продолжает вести переговоры с путиным, и считает их очень важными, особенно во время кризиса, "как бы трудно это ни было". При этом политик заявил, то в ближайшем будущем не видит возможности нормализации отношений с россией.

Об этом Шольц рассказал в интервью DN.

Он подчеркнул, что россия ведет разрушительную войну в Украине, которая приносит много страданий. И пока путин не выведет свои войска, рано даже думать о нормализации отношений с рф.

"Пока она не прекратит ее, не выведет свои войска из Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", – сказал канцлер.

По его словам, он продолжает разговаривать с президентом россии, потому что хочет донести свою позицию путину напрямую, и чтобы рф взяла на себя ответственность.

"Мое четкое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не означает, что россия время от времени меняет курс. Но путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", – сказал Шольц.

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