Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МОН, в учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6 - 11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. К примеру, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа.
«Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией российской федерации против Украины», - сообщают в министерстве.
Кроме того, обновлен перечень терминов/понятий, таких как: «присвоение суверенитета» (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), «русский мир», «рашизм»; уточнен контекст применения понятия «коллаборационизм».
Предмет «Защита Украины» дополнен информацией о современной русско-украинской войне и Героях этой войны, об опыте ведения боевых действий.
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«Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, домедицинской помощи и гражданской защите», - подчеркивают в МОН.
На «Основах здоровья» будут рассказывать о сигналах тревоги, укрытиях, минной опасности и алгоритме действия во время обстрелов, оказании медицинской помощи и психологической самопомощи.
Изменено и содержание программы "География" : пересмотрен объем учебного времени на изучение стран в свете современной русско-украинской войны, в содержание темы "Страны Азии" добавлена информация о Республике Корея.
Из содержания программ "Зарубежная литература" , "Литература (молдавская и зарубежная/румынская и зарубежная/венгерская и зарубежная)" изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей.
Впрочем, будут изучаться произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – Гоголя, Короленко, произведение М. Булгакова «Собачье сердце» (произведение изучается по выбору учеников и учителя).
Кроме того, из образовательного процесса убрали предметы по русскому языку и литературе.
Содержание программы по основам правоведения, гражданского образования расширено изучением вопросов, связанных с правами человека, с российско-украинской войной и дополнено информацией о Международном гуманитарном праве.
Тем временем Киевская городская военная администрация сообщила о подготовке к новому учебному году.
Так, 740 помещений образовательных учреждений рекомендованы к открытию, так как имеются укрытия.
Учебных заведений, в которых укрытия отсутствуют или не рекомендованы для населения – 323.
Напомним, в Украине введут новый запрет, в Сети радуются: "Наконец-то!"
Также сообщалось о новой денежной помощи украинцам – смогут получить от 100 тысяч гривен.
Кроме того, Politeka.net писала, что Рада взялась за условия труда украинцев – что изменится.
Добавим, что в Сети также появились ужасные условия в одной из школ Оболонского района. Там помещение укрытия напомнит съемочную площадку фильма ужасов.