Путин санкционировал "призыв" на войну ее идейных сторонников из всей россии.

Как сообщает телеграмм-канал "Русский борщ", российский президент санкционировал "призыв" на войну в Украине всех, кто рьяно ее поддерживает.

Отмечается, что за полгода военных действий на территории Украины, российская армия потеряла в боях больше военных, чем СССР в Афганистане за 10 лет. "Свежую кровь" заманивают в войска деньгами, также вербуют по тюрьмам заключенных.

"В письме Минобороны начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Горемыкин предлагает восполнять потери идейными гражданами. Логично ведь: пусть не лайком, а делом доказывают любовь к Родине", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Там отмечают, что уже поступила команда составить списки российских граждан, которые рьяно поддерживают "военную спецоперацию". Дальше эти списки передадут в военкоматы. Предполагается, что потенциальных "призывников" будут отслеживать в соцсетях, возьмут на заметку тех, кто распространяет соответственную Z-символику, пишут и лайкают посты в поддержку войны. И именно этим идейным сторонникам сделают предложение идти прямо в бой.

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