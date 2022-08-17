Идентифицированы военнослужащие российской армии, руководившие захватом Каховской ГЭС и подрывами сооружений Северо-Крымского канала в начале полномасштабного вторжения.

Об этом СБУ сообщило в Telegram.

В нарушении законов и обычаев войны подозревают заместителя командующего Черноморским флотом России по материально-техническому обеспечению Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригады Дмитрия Маркова.



В СБУ установили, что 24 февраля военные россии, используя тяжелое вооружение, захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС, остановили ее работу и взяли в заложники персонал. Кроме того, произвели ряд взрывов на объектах канала, чтобы подать днепровскую воду в временно оккупированный Крым.

Следователи выяснили, что Ясников давал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил взрывниками.



По данным следствия, их действия нарушили водоснабжение региона, работу оросительной системы Херсонской области, нанесли сильный ущерб окружающей среде и материальный ущерб инфраструктуре Украины в особо крупных размерах.



Досудебное расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, "Уже на концерте у Кобзона": штаб россиян превратился в кучу мусора, появились кадры с места.

Как сообщала Politeka, "Должны быть уничтожены": в ОП анонсировали новые "хлопки" в Крыму и назвали сроки.

Также Politeka писала, что Изменил ли Кремль свои цели в Украине: американские аналитики дали ответ после нового выступления Путина.