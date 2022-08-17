В оккупированном Луганске мужчину мобилизовали прямо у ворот детского сада, когда тот, вероятно, пришел за своим ребенком.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ и опубликовали соответствующее видео.

Российские оккупанты применили к жителя Луганска силу. На видео слышно, как мужчина кричит "мне больно" и требует, чтобы его отпустили домой. Также слышны тревожные возгласы ребенка.

Видео снимала женщина, вышедшая с территории детского сада. Один из оккупантов увидел, что она держит телефон, и приказал прекратить съемку.

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Напомним, оккупанты ударили по Одесской области - есть попадание в базу отдыха.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".