В оккупированном Луганске мужчину мобилизовали прямо у ворот детского сада, когда тот, вероятно, пришел за своим ребенком.
Об этом сообщили в Страткоме ВСУ и опубликовали соответствующее видео.
Российские оккупанты применили к жителя Луганска силу. На видео слышно, как мужчина кричит "мне больно" и требует, чтобы его отпустили домой. Также слышны тревожные возгласы ребенка.
Видео снимала женщина, вышедшая с территории детского сада. Один из оккупантов увидел, что она держит телефон, и приказал прекратить съемку.
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