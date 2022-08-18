Россия пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений и подорвать призыв Украины к объявлению рф страной-спонсором терроризма.

Взрывы на военных объектах во временно оккупированном Крыму пошатнули уверенность российского военного руководства в безопасности на полуострове.

Это привело к тому, что теперь в кремле сменили план и в рф начнут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят связанные с исламистским экстремизмом организации. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Российская пропаганда пытается преподнести демилитаризацию армии рф в оккупированном Крыму как "террористические акты". Россия преследует цель отвлечь информационный нарратив от нарушений рф международного права и призвать Запад объявить россию государством спонсором терроризма. Более того, оккупанты пытаются обвинить в произошедшем крымскотатарскую общину в Крыму.

Оккупанты уже обвинили украинское правительство в координации операций "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, не предоставив никаких доказательств.

Аналитики отмечают, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.

Кроме того, удары по российским военным объектам в Крыму привели силы оккупантов в состояние повышенной боевой готовности и реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства.

Напомним, что удар по жилому дому в Харькове, количество жертв неуклонно растет.

Как сообщала Politeka, названы направления, где враг мощно получил по зубам от ВСУ.

Также Politeka писала, что для россиян начинает действовать жесткий запрет, жизнь для них не будет прежней.