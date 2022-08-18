Арест произошел после того, как полиция опубликовала фотографии человека, который, по их словам, убегал с места происшествия с ножом, пишет Sky News.
Полиция подозревает, что именно этот человек лишил жизни 87-летнего Томаса О'Халлорана, музыканта, который, исполняя музыку, собирал деньги на благотворительность, в том числе и для беженцев из Украины.
В полиции О'Халлорана охарактеризовали, как «очень известного» и «очень любимого» члена общества.
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На 87-летнего Томаса О'Халлоран напали с ножом, убийство произошло днем прямо на улице.
Полиция считает, что раненному мужчине удалось проехать еще 70 метров на своем скутере, прежде чем он обратился за помощью.
"Я не могу поверить, что пишу это. Я познакомился с этим замечательным человеком Томасом О'Халлораном в июне этого года, когда он играл мелодии за пределами Tesco в Перивале. Ему было 87 лет! Этот джентльмен был зарезан на своем скутере средь бела дня вчера днем в Гринфорде! R.I.P", "Это ужасно. Я так зол на это. Душераздирающе. Бедный человек. Мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал", "Глубоко шокирующее, отвратительное и ужасное убийство этого ни в чем не повинного пожилого джентльмена. Заставляет меня реветь от ярости. Покойся с миром, сэр", "Это ужасно. Как кто-то может сделать это с таким ранимым стариком? Чтобы украсть небольшую сумму денег, которую он, собрал на благотворительность? Кто может пасть так низко?", - пишут в комментариях ошарашенные циничным преступлением пользователи Twitter.
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