Арест произошел после того, как полиция опубликовала фотографии человека, который, по их словам, убегал с места происшествия с ножом, пишет Sky News.

Полиция подозревает, что именно этот человек лишил жизни 87-летнего Томаса О'Халлорана, музыканта, который, исполняя музыку, собирал деньги на благотворительность, в том числе и для беженцев из Украины.

The entire Premier League were taking the knee after career criminal George Floyd was killed in the USA.



Are they going to do the same for this 87-year-old man who was brutally murdered in broad daylight while sitting in his mobility scooter in West London?

RIP Thomas O'Halloran pic.twitter.com/p0IiaNV5R9 — British Democrats 🇬🇧 (@BritishDems) August 18, 2022

В полиции О'Халлорана охарактеризовали, как «очень известного» и «очень любимого» члена общества.

На 87-летнего Томаса О'Халлоран напали с ножом, убийство произошло днем прямо на улице.

🚨Breaking News🚨



A 44 year old man has been arrested in Southall for the murder of of 87 year-old grandfather Thomas O’Halloran. pic.twitter.com/hHHKPLtVDd — David Atherton (@DaveAtherton20) August 18, 2022

Полиция считает, что раненному мужчине удалось проехать еще 70 метров на своем скутере, прежде чем он обратился за помощью.

"Я не могу поверить, что пишу это. Я познакомился с этим замечательным человеком Томасом О'Халлораном в июне этого года, когда он играл мелодии за пределами Tesco в Перивале. Ему было 87 лет! Этот джентльмен был зарезан на своем скутере средь бела дня вчера днем в Гринфорде! R.I.P", "Это ужасно. Я так зол на это. Душераздирающе. Бедный человек. Мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал", "Глубоко шокирующее, отвратительное и ужасное убийство этого ни в чем не повинного пожилого джентльмена. Заставляет меня реветь от ярости. Покойся с миром, сэр", "Это ужасно. Как кто-то может сделать это с таким ранимым стариком? Чтобы украсть небольшую сумму денег, которую он, собрал на благотворительность? Кто может пасть так низко?", - пишут в комментариях ошарашенные циничным преступлением пользователи Twitter.

I cannot believe I'm writing this



I met this wonderful man Thomas O'Halloran this June, playing tunes outside Tesco's in Perivale. He was 87 years of age!



This gentleman, was stabbed to death on his mobility scooter in broad daylight yesterday afternoon in Greenford!

R.I.P 🖤 pic.twitter.com/L1kJxVhyZ3 — The Reels (@The_Reels_uk) August 17, 2022

Напомним, в Сети появились подробности и кадры с места трагедии под Киевом, где расстреляли семью.

Также сообщалось, что в ВСУ раскрыли новый замысел врага - что готовят россияне на 24 августа.

Кроме того, Politeka.net писала о новых ударах оккупантов по жилым домам в Харькове.