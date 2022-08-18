Украинцам подробнее объяснили о спутнике, который был приобретен волонтером Сергеем Притулой за народные деньги.

Об этом пишет СтартКом ВСУ:

"ICEYE это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, которые производят качественную съемку высокого качества. Спутники ICEYE проводят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть... сквозь барьеры.

То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха.

На съемке вам образцы снимков, которые делают разные спутники с разным качеством. Так вот, последний (нижний), это именно то, что будут получать наши защитники".

Напомним, волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

ICEYE пишет, однако, что по соглашению они передадут "все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом". Сам аппарат будет эксплуатироваться компанией.

Стоимость сделки не сообщается, однако волонтер сообщил, что услуги приобретены за деньги, которые украинцы собрали на покупку дронов Bayraktar (которые Турция впоследствии подарила Украине) – это около 600 млн. грн.

Напомним, что удар по жилому дому в Харькове, количество жертв неуклонно растет.

Как сообщала Politeka, названы направления, где враг мощно получил по зубам от ВСУ.

Также Politeka писала, что для россиян начинает действовать жесткий запрет, жизнь для них не будет прежней.