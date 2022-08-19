Легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе, который неоднократно заявлял о своей поддержке и любви к Украине, потратил весь сбор от юбилейного концерта на помощь ВСУ.

Концерт в честь 84-летия Кикабидзе состоялся в Батуми с аншлагом и был посвящен Украине, пишут грузинские СМИ.

Подарок Кикабидзе – микроавтобус с сухпайками для украинских защитников уже доставили в Украину. В Грузии о подарке узнали только после того, как появилось видеообращение депутатов Верховной Рады и бойцов, записанное во время погрузки микроавтобуса. Авто будет передано в артиллерийскую бригаду N26.

Отмечается, что Кикабидзе планирует выступить с концертом и в Украине.

«Украинцы – очень мужественный народ», - сказал певец и актер.

Ранее в программе "Гостиный двор" Кикабидзе назвал полномасштабную войну России против Украины настоящим геноцидом. И того, что творит Путин по отношению к украинцам, артист не видел даже в кино. По его словам, с момента начала полномасштабной войны он уже прилетал в Украину.

«"Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддома, детские садики. У меня язык не поворачивается", — сказал Кикабидзе.

Путина Кикабидзе сравнил со Сталиным, который «полинтеллигенции перестрелял в свое время».

Напомним, для ВСУ купили спутник - какое "космическое" преимущество" получили защитники перед врагом.

Также сообщалось, что кадрами из Луганска показали россиянам, что с ними будет в блажийшем будущем.

Кроме того, Politeka.net писала о таинственных взрывах на аэродроме "Бельбек" недалеко от оккупированного Севастополя.