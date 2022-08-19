Об этом сообщил и репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники на полуострове.

"Взрывы произошли в окрестностях военного аэропорта "Бельбек" на севере Севастополя", – написал он на своей странице в Twitter.

AT LEAST FOUR EXPLOSIONS ROCK CITY OF SEVASTOPOL IN RUSSIAN-ANNEXED CRIMEA - LOCAL SOURCES - Reuters News — Felix Light (@felix_light) August 18, 2022

Вскоре террорист Стрелков-Гиркин сообщил, что был нанесен удар по аэродрому «Бельбек», где теперь возник пожар и происходит детонация боеприпасов.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг в Telegram удар по аэропорту "Бельбек".

"Недавно в районе аэропорта "Бельбек" средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал", - заверил Развожаев.

В Институте изучения войны озвучили сразу несколько версий относительно происхождения странных взрывов на аэродроме «Бельбек».

Так, отмечается, что в районе авиабазы произошло не менее четырех взрывов. Аналитики перечисляют такие версии: работа российской ПВО, украинская атака либо работа украинской разведки или же и вовсе «плохое обращение русских с военной техникой». В ISW отмечают, что россияне находятся в нервном состоянии и готовятся к дополнительным атакам в района, которые до сих пор казались неуязвимыми.

«ISW не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский БПЛА, и присутствовал ли какой-либо БПЛА в Керчи или Бельбеке. Пользователь из российской социальной сети опубликовал видео, в котором утверждает, что находился в Бельбеке вечером 18 августа, но никаких явных признаков удара там нет», - отмечают аналитики.

В ISW предположили, что украинские силы продолжат бить по российским военным объектам в оккупированном Россией Крыму, чтобы ослабить возможности российской логистики и возможности для поддержания операций на западном берегу реки Днепр.

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