Все оккупированные территории должны вернуться в состав Украины. В частности, говорится и о Крыме, а также о частях Луганской и Донецкой областей. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

Секретарь СНБО также отметил, что территориальный компромисс со страной-агрессором будет означать отложенную войну. Алексей Данилов также подчеркнул, что сейчас у Украины есть шанс "перебить хребет Кремля".

"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах", – написал секретарь СНБО.

Тем ременем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все дипломатические переговоры с российским руководством будут возобновлены сразу после того, как армия оккупантов покинет захваченные территории Украины. До этого проведение каких-либо встреч не целесообразно.

Напомним, что украинские партизаны сорвали грандиозные планы оккупантов в Мелитополе.

Как сообщала Politeka, кадрами из Луганска россиянам показали, что будет с ними.

Также Politeka писала,что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем.