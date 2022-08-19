Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Свою идею он высказал в интервью RND.

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2", - сказал Кубики.

"Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - добавил немецкий высокопоставленный политик.

Кубики отметил, что эти задачи являются первоочередными для федерального правительства.

"Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток-2", - сказал вице-спикер Бундестага.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень четко высказался о газонюхах, которые хотят запустить Северный поток-2:

«Призывы некоторых немецких политиков ненадолго запустить СП-2, а затем закрыть, абсолютно нерациональны. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит "В последний раз!" не осознавая разрушительных последствий каждый «последний раз». Зависимость от российского газа убивает!», – написал он в Твиттере.

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