В Тульчине пьяный мужчина нагло ограбил детей, собиравших деньги в поддержку украинского войска. Злоумышленнику удалось обнаружить и задержать уже через несколько минут.
Об этом передали в пресс-службе полиции Винницкой области.
Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Теперь 39-летнему мужчине, жителю Брацлава, грозит тюремный срок до 10 лет.
Полицейские при патрулировании улиц услышали детский крик о помощи. Прибыв на место, они выяснили, что неизвестный мужчина подошел к малышам и дерзко просто отобрал у них деньги из картонной коробки.
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Мальчики собирали эти средства для ВСУ, и в дальнейшем намерены были передать местным волонтерам, которые помогают защитникам Украины на передовой.
"Дети описали своего нападающего работникам полиции. Уже через несколько минут правоохранители заметили похожего по приметам мужчину и задержали его", - рассказали правоохранители.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в полиции.
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