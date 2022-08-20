Единственная реальная угроза, которая на сегодняшний день есть для севера Украины – это российские войска на территории Беларуси.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, оценивая угрозу вторжения в Украину российских и беларуских войск с севера в период с 23 по 26 августа.

"Чем наступать? Там нет группировки российских войск, которая в состоянии сегодня вторгнуться на территорию Украины и выполнить какую-то задачу, а надо выполнять, как минимум, оперативную задачу на глубину 150-200 километров, чтобы дойти до Киева", – отметил Жданов.

По его данным, на границе с Беларусью находится порядка шести батальонно-тактических групп.

"Мы четко отслеживаем эту ситуацию. Они меняются на ротационной основе, и на сегодняшний день беларуская армия раздает свои военные запасы российской федерации. Боеприпасы отдают, мобрезерв разрешает Лукашенко вымывать в качестве наемников для российской армии, технику с длительного хранения снимают и отдают", – рассказал эксперт.

Российские войска на территории Беларуси сейчас представлены ракетными подразделениями с комплексами "Искандер". Также есть комплексы С-300 и С-400 — это системы ПВО, но они могут наносить удары по наземным целям с дальностью до 200 километров. Российские летчики могут воспользоваться беларускими аэродромами – Гомельским и в Брестской области.

Жданов также объяснил, почему Украина не может ударить по беларускому военному аэродрому в Зябровке. По его мнению, это политическое решение, и оно продиктовано не только нашим политическим руководством, но, скорее всего, и нашими странами-партнерами.

"Особенность нанесения удара по Беларуси состоит в том, что у нас с Беларусью даже не разорваны дипломатические отношения на сегодняшний день. Если мы ударим по Беларуси, нас могут обвинить в агрессивности в отношении Республики Беларусь", – пояснил эксперт.

Вместе с тем, как добавил Жданов, на аэродроме в Зябровке могут произойти новые "несчастные случаи".

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