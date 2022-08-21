Вечером в субботу, 20 августа, в Подмосковье взорвали джип, в котором должен был ехать один из главных идеологов "русского мира" и "консультант" владимира путина Александр Дугин.

По словам очевидцев машина взорвалась во время движения. За рулем находилась Дарья Дугина — дочь философа-рашиста, она погибла на месте.

Основная версия произошедшего - покушение на убийство. Скрипач Пётр Лундстрем сообщил, что Дарья Дугина возвращалась с фестиваля "Традиция". Вместе с ней в машине должен был ехать ее отец, однако, в последний момент, Александр якобы сел в другой автомобиль. По одной из версий покушение планировалось именно на него.

Разбитый горем Дугин уже через несколько минут приехал на место гибели дочери и, держась за голову, смотрел на пылающее авто.

Интересно, что ровно за год до этого происшествия Дугин опубликовал на своей странице в ВК "пророческий" пост: "То, что меня не убивает, убивает кого-то еще".

Сейчас следователи выясняют, где находился автомобиль в последнее время и у кого к машине был доступ (а также не загонялось ли авто на автосервис).

Дарья Дугина, как и ее отец, активно занималась пропагандой рашизма, хвасталась поездками в оккупированные Мариуполь и территорию завода "Азовсталь", Мелитополь. Находилась в санкционных списках Великобритании.

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