О трагедии рассказала офицер ВСУ Елена Белозерская.
Отец Романа также погиб на войне с россиянами чуть больше двух месяцев назад.
На фронте Скрипаль был с 2016 года. У него остались жена и маленькая дочь.
"Он был очень крутым скрипачом. Банально, но - да, мог бы зарабатывать музыкой и не париться. А еще - не подлежал призыву из-за плохого зрения, но скрыл свои проблемы и воевал сначала в добровольцах, с нами в УДА, а затем в морской пехоте. Стал профессиональным пулеметчиком, работал с «дашкой» и «утесом». Поочередно прямо в окопе брался то за пулемет, то за скрипку», — рассказывает о Романе офицер.
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По ее словам, когда Барвинок-Скрипаль играл, бывало, что прекращалась стрельба, потому что его слушали и наши, и враги. Также он хорошо играл на гитаре и хорошо пел. Об уникальном бойце телевизионщики сняли не один сюжет.
Как рассказала Белозерская, в марте Роман был ранен, но продолжал прикрывать уход собратьев. За это он получил орден «За мужество», а после госпиталя снова вернулся на фронт.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
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