Во временно оккупированном Волчанске Харьковской области мужчина помог российским солдатам разграбить воинскую часть. Также он предоставлял оккупантам данные о других жителях.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

По данным следствия, 38-летний мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с оккупантами. Он помог им разграбить воинскую часть национальной гвардии, склады мясокомбината и других предприятий в Чугуевском районе.

Коллаборант также передавал солдатам РФ украденные продукты, горюче-смазочные материалы и лично сопровождал российскую армию на автомобиле.

Кроме того, мужчина докладывал оккупантам о жителях Волчанска, имеющих проукраинскую позицию.

Против коллаборанта возбудили уголовное дело по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Ему объявили подозрение. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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