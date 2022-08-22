Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка припомнил, как однажды встретил кремлевского пропагандиста Александра Дугина и что из этого получилось.

Так, на своей странице в Facebook Скрипка отметил: «Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Україні!».

Также Скрипка опубликовал скан статьи, в которой раскрыты подробности этой «встречи» в московском клубе «Акватория».

После того, как украинские музыканты покинули сцену, туда взобрался «мужичок» с волосами до плеч, бородой и в гимнастерке – Александр Дугин.

«В тесной гримерке «Акватории» украинские рок-звезды слушали по «громкой связи» речь Дугина, клеймившего украинцев как предателей Великой Евразии. В воздухе запахло национальной рознью…», - говорится в публикации.

На выходе Скрипка столкнулся с Дугиным.

«Ораторский запал Дугина не иссяк – он вывалил на ошеломленного Скрипку поток нецензурной брани. На чистом французском языке. Не проронив ни слова, Скрипка взвился в воздух и нанес разящий удар ногой в челюсть Дугина», - сообщается в статье.

Напомним, дочь Александра Дугина Дарья, которая продолжила дело отца, погибла в результате подрыва автомобиля 21 августа в Подмосковье.

По некоторым данным, отец и дочь должны были ехать в одном авто, но Дугин пересел в другое.

Вскоре ответственность за смерть Дугиной взяла на себя некая «Национальная Республиканская Армия».

Напомним, тем временем в оккупированном Донецке гремят взрывы - горит очередной склад врага с боеприпасами.