Фото, как пишет «Радио Свобода» было сделано в районе озера Тереклы неподалеку от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщали 19, 20 и 21 августа.
Независимый исследователь Бенджамин Питтет также обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Судя по географическим координатам, снимки также были сделаны вблизи Молочного.
«Радио Свобода удалось найти снимки установок, которые можно геолоцировать в этом же месте, сделанные вблизи. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте", - говорится в публикации.
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Кроме того, сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля.
«Бавовна зацветет», «Фото разные нужны, фото разные важны», "Я бы сказал, что это место для курения". - комментируют пользователи соцсетей выложенные курортниками снимки.
Тем временем ОК «Пивдень» сообщает, что ВСУ уничтожили две установки С-300 и снова ударили по Каховскому мосту
По предварительным данным, вражеское войско уменьшилось на 20 оккупантов. Также уничтожены: РЛС "Небо-М"; 2 буксируемых миномета 120-го калибра; 3 единицы бронированной техники.
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Также сообщалось, что в Донецке гремят взрывы - горит очередной склад оккупантов с боеприпасами.
Также Politeka.net писала, что талантливый музыкант отдал жизнь в бою за Украину: ему было всего 29 лет.