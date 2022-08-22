Курортники в оккупированном Крыму сделали снимки системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и поспешили поделиться ими в социальных сетях.

Фото, как пишет «Радио Свобода» было сделано в районе озера Тереклы неподалеку от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщали 19, 20 и 21 августа.

Независимый исследователь Бенджамин Питтет также обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Судя по географическим координатам, снимки также были сделаны вблизи Молочного.

A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.



Geolocation in the next tweet.



Thanks to @kromark for the help.



1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

«Радио Свобода удалось найти снимки установок, которые можно геолоцировать в этом же месте, сделанные вблизи. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте", - говорится в публикации.

Close-up photos of the equipment during a stroll along the beach. https://t.co/kuFvZsNPV8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

Кроме того, сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля.

«Бавовна зацветет», «Фото разные нужны, фото разные важны», "Я бы сказал, что это место для курения". - комментируют пользователи соцсетей выложенные курортниками снимки.

Тем временем ОК «Пивдень» сообщает, что ВСУ уничтожили две установки С-300 и снова ударили по Каховскому мосту

По предварительным данным, вражеское войско уменьшилось на 20 оккупантов. Также уничтожены: РЛС "Небо-М"; 2 буксируемых миномета 120-го калибра; 3 единицы бронированной техники.

Напомним, ранее стало известно, как лидер ВВ Олег Скрипка "воспитывал" путиниста Дугина ударом в челюсть.

Также сообщалось, что в Донецке гремят взрывы - горит очередной склад оккупантов с боеприпасами.

Также Politeka.net писала, что талантливый музыкант отдал жизнь в бою за Украину: ему было всего 29 лет.