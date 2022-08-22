Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 22 августа.

Британцы отмечают, что на прошлой неделе украинские каналы в соцсетях распространили видео, на котором видно, как элементы военного подразделения самопровозглашенной "ЛНР" выступают с заявлением о своем отказе от участия в наступательных операциях в Донецкой области.

Боевики утверждали, что исполнили свой долг по обеспечению контроля «ЛНР» над всей Луганской областью, установленным в июле 2022 года, и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования.

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"Россия, вероятно, все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры, вероятно, прибегают к прямым финансовым стимулам, тогда как некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций", — объясняют в разведке.

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Также британские эксперты добавили, что последовательным фактором, способствующим этим проблемам, является то, что рф до сих пор классифицирует войну как «специальную военную операцию», что ограничивает полномочия государства-агрессора по правовому принуждению.

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Напомним, ранее стало известно, как лидер ВВ Олег Скрипка "воспитывал" путиниста Дугина ударом в челюсть.

Также сообщалось, что в Донецке гремят взрывы - горит очередной склад оккупантов с боеприпасами.

Также Politeka.net писала, что талантливый музыкант отдал жизнь в бою за Украину: ему было всего 29 лет.