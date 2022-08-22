Российский политик и бывший политзаключенный Кремля Михаил Ходорковский выразил слова сочувствия в адрес путинского идеолога и пропагандиста Александра Дугина.

Так, Ходорковской написал на своей странице в Twitter, что сопереживает Дугину.

«Не могу не сопереживать Александру Дугину - у самого дети и внуки. Гибель дочери - трагедия. И вдвойне, когда думаешь - не связано ли это с твоими призывами «убивать, убивать, убивать..» Хватит жертв! Довольно делать «Русский мир» синонимом смерти», - выразил свою позицию Ходорковский.

В комментариях ему ответили, что «Не время жалеть фашистов», на что политик изрек: «Время жалеть людей - всегда. Иначе чем мы будем лучше Путина?».

Также у Ходорковского поинтересовались, не взломана ли его страница.

«Нет, я просто старше…», - отметил Михаил Ходорковский.

Также в комментариях он пишет, что «верит в спасение души». Ему же сообщили, что «он зря написал этот твит».

«Не считаю правильным молчать. Эмпатия отличает людей от уродов. Не осуждаю тех, кто ненавидит без разбора, потеряв близких, но те, кто сидя на диване издеваются над горем отца (кем бы он ни был) – уроды», - парирует Ходорковский.

Добавим, последний доклад дочери Дугина Дарьи был сделан на форуме Армия-2022. В нем говорится, что события в Буче — «инсценировка с трупами людей, выдаваемых за жертв российской агрессии».

Напомним, дочь Дугина, которая продолжила дело своего отца, погибла вечером 20 августа в результате пдрыва автомобиля. В котором она находилась.

Взрыв прогремел в Подмосковье. По некоторым данным, с ней в авто должен был находиться отец, но Александр Дугин пересел в другое.

Вскоре ответственность за смерть Дугиной взяла на себя некая «Национальная Республиканская Армия».

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