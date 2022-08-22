Новое громкое ЧП с горящей машиной произошло после гибели дочери главного идеолога "русского мира" и консультанта путина Александра Дугина в результате подрыва авто.

Днем в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Мариуполе сожгли машину в результате уголовника разборок приспешников россиян. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"В Мариуполе очередной сожженное авто. Прямо сейчас. Снова по пр. Металлургов в районе Зоопарка. Это последствия уголовной борьбы за влияние от приспешников куратора от россии - криминального авторитета Петра Иванова. Опасные 90-е усилят опасность в Мариуполе", — рассказал он.

Андрющенко также раскрыл, между кем сейчас идет противостояние на оккупированных территориях.

"Главная битва сейчас развернулась между Иващенко, который пытается перейти из контроля Иванова-Саблина под контроль пушилина (ФСБ против ФСБ), и представителями Иванова. Поэтому нас ждет новая волна покушений, подрывов и поджогов. Россия и бантитизм - синонимы. Теперь - буквально" , – добавил советник мэра.

Напомним, Дарья Дугина, продолжившая дело своего отца, погибла вечером 20 августа в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Вскоре ответственность за смерть пропагандистки взяла на себя "Национальная Республиканская Армия".

Также сообщалось о смерти известного российского актера, который в марте поддержал нападение рф на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, почему войска рф не смогут захватить больше территорий.

Также, напомним, что жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей.