В этой войне у Украины есть все шансы вернуть захваченные россией территории, и этим нужно воспользоваться, потому что второй такой возможности ввиду политической и экономической ситуации в мире может не быть. Такое мнение в интервью изданию "Главред" высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина воюет не самостоятельно, а за счет помощи партнеров.

"Если говорить о том, когда Украине может удаться вернуть все свои территории, то следует вспомнить, что тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны – осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны. Никто не хочет затягивать эту войну на год. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023-го", - сказал Жданов.

По его словам, Запад уже готовит "план Маршалла" для Украины и "делит", кто что будет отстраивать после войны.

"Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли. Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, россия – в том числе. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал. Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется", - резюмировал военный эксперт.

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