Вдень у понеділок, 22 серпня, в тимчасово окупованому Маріуполі спалили автівку в результаті кримінальник розбірок поплічників росіян. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"В Маріуполі чергова спалена автівка. Прямо зараз. Знову по пр. Металургів в районі Зоопарку. Це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від росії - кримінального авторитету Петра Іванова. Небезпечні 90-ті посилють небезку в Маріуполі", — розповів він.

Андрющенко також розкрив, між ким зараз точиться протистояння на окупованих територіях.

"Головна битва зараз розгорнулась між Іващенко, який намагається перейти з контролю Іванова-Сабліна під контроль пушиліна (ФСБ проти ФСБ), та представниками Іванова. Тому нас чекає нова хвиля замахів, підривів та підпалів. Росія та бантитизм - синоніми. Тепер - буквально", — додав радник мера.

Нагадаємо, Дарина Дугіна, яка продовжила справу свого батька, загинула ввечері 20 серпня у Підмосков'ї внаслідок підриву автомобіля. Незабаром відповідальність за смерть пропагандистки взяла на себе «Національна Республіканська Армія».

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