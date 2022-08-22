Вдень у понеділок, 22 серпня, в тимчасово окупованому Маріуполі спалили автівку в результаті кримінальник розбірок поплічників росіян. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"В Маріуполі чергова спалена автівка. Прямо зараз. Знову по пр. Металургів в районі Зоопарку. Це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від росії - кримінального авторитету Петра Іванова. Небезпечні 90-ті посилють небезку в Маріуполі", — розповів він.
Андрющенко також розкрив, між ким зараз точиться протистояння на окупованих територіях.
"Головна битва зараз розгорнулась між Іващенко, який намагається перейти з контролю Іванова-Сабліна під контроль пушиліна (ФСБ проти ФСБ), та представниками Іванова. Тому нас чекає нова хвиля замахів, підривів та підпалів. Росія та бантитизм - синоніми. Тепер - буквально", — додав радник мера.
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