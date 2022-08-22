Соответствующее заявление генерал сделал 22 августа во время форума "Защитники. Перекличка", на котором присутствует высшее руководство государства, в том числе президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

Залужный сообщил, что около 9 тысяч украинских героев погибли в полномасштабной войне россии против Украины с 24 февраля.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч погибших героев", — заявил Залужный.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины значительно сократились, в частности, благодаря поставкам западного вооружения.

По словам президента, на пике боев в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военных в день. После оказания западной помощи по состоянию на июль потери ВСУ сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки.

Также сообщалось о смерти известного российского актера, который в марте поддержал нападение рф на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, почему войска рф не смогут захватить больше территорий.

Также, напомним, что жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей.