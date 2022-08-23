Война в Украине продолжается уже практически полгода, и за это время многие страны поставляют нам не только гуманитарную помощь, но и помогают вооружением. Однако, есть государства, которые за это время не поставили в Украину никакого вооружения.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона, политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте. По его словам, среди стран Евросоюза на данный момент не поставляют нашей стране вооружения для борьбы с россией только два государства – Австрия и Венгрия.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что, когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

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