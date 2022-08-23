В Сети появилось видео подрыва моста в Донецкой области, что стало для россиян неожиданной проблемой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины, видео было снято еще несколько недель назад, но «по определенным причинам» опубликовать его решено было только сейчас.

«Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом», - говорится в комментарии к эксклюзивным кадрам.

Украинские бойцы также заверили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены.

"В отличие от российских оккупантов", - добавили в ССО.

Добавим, между тем в Сети сообщили, что ночью в районе поселка Старобешево Донецкой области горел очередной склад БК оккупантов.

Напомним, что украинцам посоветовали забыть о ликвидации Крымского моста. Во всяком случае, сейчас.

"Когда-то, возможно, и дойдет (до удара. - ред.), но... Удар по Антоновскому еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они - никакие. Крымский мост - это тактическое ядерное оружие. Чтобы эффективно - у нас его нет", – отметил Арестович.

Также сообщалось, что оккупанты затеяли новую хитрость в Херсоне.

Кроме того, Politeka.net писала о новых ударах по Антоновскому мосту.