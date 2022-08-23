Після низки руйнівних ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні російські окупанти знайшли, як "викрутитися".

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 23 серпня.

За даними британців, на вихідних росія почала переміщувати баржі на позицію для будівництва значного наплавного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту. Як наголошують у розвідці, переправа є ключовою ланкою між окупованим росією Херсоном та сходом.

"Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність пункту пропуску порівняно з поромною", — попереджають британські експерти.

Але розвідники також додають, що плавучий міст також буде вразливим для наступальних дій України. Тому чекаємо на нові "вибухові" новини від ЗСУ.

Нагадаємо, 22 серпня українські захисники завдали чергового удару по мосту в Херсоні.

«Антонівський міст – один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем та нагадуємо про свою дистанційну присутність», – повідомила прес-секретар сил півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, з'явилося також пояснення, чому про знищення Кримського мосту поки що слід забути.

Тим часом у росії палає нова сильна пожежа.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав важливий закон – що зміниться в Україні.