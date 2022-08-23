«Действие санкций идет по нарастающей, и россия почувствует это в самой болезненной точке — технологическом отставании».

Такое мнение высказал российский политолог и публицист, математик Андрей Пионтковский.

Так, Пионтковский уверен, что Кремлю не стоит расчитывать на помощь Китая.

«Труп россии проплывает под ногами сидящего на берегу товарища Си», — отметил Пионтковский в интервью Дмитрию Гордону, пояснив, что глава КНР принял сторону победителя и это вовсе не рф.

«Война будет закончена либо осенью, либо летом 2023 года. На годы она растянута не будет,» — сообщил Пионтковский.

Эксперт также уверен, что в настоящее время российский диктатор пытается сделать так, чтобы конфликт был заморожен и для этого использует связи с президентом Турции. Однако Реждеп Тайип Эрдоган «имеет его».

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что российские спецслужбы в целях провокации могут организовать теракты на территории россии.

«На россии падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских…», - предупредил Данілов о возможных планах Кремля.

Напомним, в Донецке прогремела серия взрывов, повреждено здание «администрации» так называемой «ДНР».

Также сообщалось, что на Донетчине взорвали важный для оккупантов мост.

Кроме того, Politeka.net писала о новой хитрости россиян в Херсоне.