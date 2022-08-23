В Пардаугаве, одном из районов Риги, полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника в парке Победы.
Об этом сообщает Delfi.
22 августа начали подготовительные работы для демонтажа монумента. Партия "Российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей.
В соцсетях появились призывы ехать к памятнику на 7 часов вечера. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами. Правоохранители проверяли у них документы.
Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-россия", между ними и первыми время от времени происходили споры. Общее количество людей в парке достигло полусотни человек.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
«Спрятал тело в сумку»: жуткое преступление произошло в Одессе, подробности и фото
"Стыд и позор": жена Пескова перебила в зарубежном ресторане гору посуды, видео
Вслед за Дугиной: в Мариуполе приспешники оккупантов устроили огненные разборки, кадры и детали ЧП
"Земля стекловатой": ушел из жизни известный актер, который поддержал нападение на Украину
.
Полиция после акции сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний – невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии. Вдобавок, ранее в течение дня задержали двух человек, незаконно запускавших возле памятника дроны, технику у них изъяли. Всего открыли 10 административных производств.
79-метровый памятник называют самым высоким в Риге. Его открыли в 1985 году.
Также сообщалось о смерти известного российского актера, который в марте поддержал нападение рф на Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, почему войска рф не смогут захватить больше территорий.
Также, напомним, что жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей.