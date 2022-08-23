В Пардаугаве, одном из районов Риги, полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника в парке Победы.

Об этом сообщает Delfi.

22 августа начали подготовительные работы для демонтажа монумента. Партия "Российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей.

В соцсетях появились призывы ехать к памятнику на 7 часов вечера. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами. Правоохранители проверяли у них документы.

Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-россия", между ними и первыми время от времени происходили споры. Общее количество людей в парке достигло полусотни человек.

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Полиция после акции сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний – невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии. Вдобавок, ранее в течение дня задержали двух человек, незаконно запускавших возле памятника дроны, технику у них изъяли. Всего открыли 10 административных производств.

79-метровый памятник называют самым высоким в Риге. Его открыли в 1985 году.

Kā novēroja TVNET, pie okupantu pieminekļa Pārdaugavā pulcējas cilvēki ar Latvijas karogiem. Dažiem no sanākušajiem rokās ir plakāti. Viens no tiem ir ar uzrakstu krievu valodā "Čemodāns, stacija, dzimtene". Kopumā situācija pie pieminekļa ir mierīga. pic.twitter.com/b2xmAXugVI — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) August 22, 2022

Также сообщалось о смерти известного российского актера, который в марте поддержал нападение рф на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, почему войска рф не смогут захватить больше территорий.

Также, напомним, что жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей.