Война подтолкнула религиозные общины массово выходить из МП, но в некоторых Малине (Житомирская область) до сих пор молятся москве.

Об этом рассказал настоятель Свято-Успенского храма, протоиерей о. Олег Власюк.

По его словам, в апреле верующие Свято-Успенского храма в Малине приняли почти единодушное решение выйти из-под юрисдикции украинской православной церкви московского патриархата и присоединиться к Православной Церкви Украины. Однако есть «соседи», которые в городе молятся о «русском мире».

"Я с ними не общаюсь и не собираюсь общаться (община московского патриархата в Малине – ред.). Во время войны мы должны быть единой нацией и жить в единстве. А не молиться за того, кто благословил убийства в Украине.

Дети умирают, а в Малине молятся о Кирилле, московском патриархе. И возносят его имя, представляете?!

Это мне люди, которые посещают этот храм, рассказывали. Не знаю, правда, вспоминают ли Онуфрия (предстоятель русской православной церкви в Украине, – ред.) Но это уже не столь важно. Главное то, что там Кирилла вспоминают полностью.

Я даже не слышал, кто еще сегодня в области проговаривает его имя во время служений, кроме наших малинцев. Церковью их не называю принципиально с тех пор, когда они правили в помещении военкомата. Там только собрание бесноватых сходилось… Верующих людей там нет.

На Спаса, 19 августа, так подсчитал, что, наверное, людей 50 точно пришли туда. Сколько на самом деле не знаю. Я туда не хожу и своих людей туда не делегирую. В провокациях я не заинтересован. Мы молимся Богу, а они кому – здесь еще вопрос. Может, Кириллу?

Бог – это любовь, а какая может быть любовь, если они молятся о благословении насилия? Если он благословил убийство, то, согласно церковным канонам, он должен быть лишен сана.

Можно еще по-другому сформулировать. Они молятся за Кирилла, который является представителем России, а следовательно – за русский мир. За власть – значит, за чужую власть, за путина. За войско – значит, за чужое войско, за оккупантов», - говорит отец Олег.

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