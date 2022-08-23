Сотрудники управления Службы безопасности Украины во Львовской области задержали 55-летнюю женщину, которая поддерживала вооруженную агрессию россии.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

55-летняя женщина на личной странице в запретной соцсети "ВКонтакте" распространяла российскую пропаганду и призывы к прекращению существования Украины.

"В начале августа кремлевская поклонница прибыла на Львовщину, где и скрывалась от своих "российских освободителей" (сама же она родом из Донецкой области). Оперативники спецслужбы мгновенно установили местонахождение злоумышленницы и в ходе неотложных следственных действий задержали женщину на месте", - идет речь в сообщении.

55-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 744 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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