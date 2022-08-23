На фронт должны идти только люди, которые хотят воевать.

Об этом заявил общественный деятель, воин ВСУ Олег Сенцов.

"Люди должны быть мотивированы и готовы к тому, что их могут ранить, убить, взять в плен. Без этого нереально.

Сейчас многие приезжают так, что все эти месяцы отсиживались на базах. Вот недавно пришел парень, и у него такое романтическое представление о войне… Он насмотрелся каких-то роликов, думал, что сейчас он будет такой супер-рембо, но на самом деле все не так. Он не понимает, что у тебя почти нет прямого огневого контакта с противником, стрелковый бой — это очень редко и не основа.

Это война минометов, арты, нужно выживать, держать позиции, не пускать их дальше. Такие люди не готовы к этому и, попав под первый обстрел, скисают, кто-то убегает, кто-то уезжает и оставляет позиции.

Потом бывают проблемы, поэтому лучше неподготовленным людям на войну не уезжать. Они могут помогать где-то в тылу и быть в каких-то частях, которые не ведут боевые действия. Потому что без такого персонала тоже никак.

Или люди просто волонтерят, что-то делают во благо государства. У каждого есть своя миссия. Просто пусть он поймет, где может оказаться полезным.

У меня есть знакомые, которые ушли сразу, как я, 24 февраля, и есть люди, которые на войне появились через три-четыре месяца. Они не имели военного опыта, но ушли, хотя я и не считал их воинами. Но люди идут на это не потому, что кто-то их позвал или поймал и вручил повестку, такой человек не будет солдатом или воином. Будут те, которые сами ушли в военкомат и записались добровольно, получили повестку, прошли обучение, уехали на фронт. Вот правильно. Это будет мотивированный подход, который будет работать", - говорит Олег Сенцов.

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