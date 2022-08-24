Спустя первых три месяца российского вторжения россии в Украину, армия врага начала стремительно деградировать, а экономика страны-агрессора уже не способна обеспечить потребности своих вояк. Спустя полгода положение российской армии в Украине еще больше усугубилось, особенно на фоне того, что ВСУ уверенно наращивает силы. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Действительно, они рассчитывали на короткую победоносную войну, вроде грузинского сценария. Столкнулись с затяжной войной, их сил хватило на три месяца. Вот уже в мае темпы наступления начали падать, сегодня РФ – можно уверенно сказать – топчется на месте. За месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение – 10 километров продвижение за 35 суток в направлении Бахмута. И все на этом.

Учитывая сложившуюся ситуацию, россия на сегодня не в состоянии открыть второй фронт, считает Жданов.

"Чем открывать второй фронт? Где войско? Да, они сформировали там резервный корпус 15 тысяч человек, он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы перебросить с техникой и вооружением… Это порядка 30 воинских эшелонов, они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его, это может изменить ситуацию на отдельно взятом направлении, но никак не второй фронт", – объяснил военный.

Жданов акцентировал, что в Вооруженных Силах Украины тем временем начался обратный процесс.

"Мы набираем западное вооружение, обучаем личный состав на Западе новым методикам ведения войны. У нас идет наращивание сил по огневому поражению противника", – добавил он.

По мнению эксперта, главным достижением этих шести месяцев войны является то, что "мы сегодня отмечаем день нашего флага сине-желтого, флага независимой Украины с ее новейшей истории, и завтра будем отмечать День Независимости нашего государства".

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