Так, в интервью CNN Резников сообщил, что ЗСУ находятся «на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений».

«И мы сделали там много хороших сдерживающих факторов», - подчеркнул министр обороны, добавив, что что, по его мнению, Украина находится на пороге «нового этапа» войны, начав свою контрнаступательную операцию в другом направлении.

При этом Алексей Резников назвал главную угрозу, которая актуальна для Украины – это усталось в международном сообществе от борьбы Украины против оккупантов.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз», - отметил Резников, подчеркнув, что это «очень, очень опасно для нас».

Тем временем министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила украинцев о новой российской угрозе, и о том, что противник может снова атаковать Киев.

«Спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины», - цитирует издание Anadolu Роблес.

По ее словам, власти России "несомненно" будут использовать "природный газ как оружие войны", и призвала к "солидарности и единству" в Европейском Союзе.

Напомним, Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.

Также сообщалось, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала о новой хитрости россиян в Херсоне.