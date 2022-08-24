Так, в интервью CNN Резников сообщил, что ЗСУ находятся «на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений».
«И мы сделали там много хороших сдерживающих факторов», - подчеркнул министр обороны, добавив, что что, по его мнению, Украина находится на пороге «нового этапа» войны, начав свою контрнаступательную операцию в другом направлении.
При этом Алексей Резников назвал главную угрозу, которая актуальна для Украины – это усталось в международном сообществе от борьбы Украины против оккупантов.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз», - отметил Резников, подчеркнув, что это «очень, очень опасно для нас».
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Тем временем министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила украинцев о новой российской угрозе, и о том, что противник может снова атаковать Киев.
«Спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины», - цитирует издание Anadolu Роблес.
По ее словам, власти России "несомненно" будут использовать "природный газ как оружие войны", и призвала к "солидарности и единству" в Европейском Союзе.
Напомним, Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.
Также сообщалось, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала о новой хитрости россиян в Херсоне.