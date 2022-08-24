Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Мининтеграции, речь идет о документе, которым усилили ответственность за детей во время эвакуации.
Так, согласно новому решению, семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих воспитанников большому риску и отказываются от обязательной эвакуации.
«Судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда малышей эвакуируют», - подчеркивают в министерстве.
Напомним, обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается. Со 2 августа, когда она началась, в безопасные регионы уже выехало около 10 тыс. мирных граждан.
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Между тем, Министерство иностранных дел Украины сообщает, что российская федерация продолжает похищать детей с территории Украины и устраивать их незаконное усыновление со стороны российских граждан.
«Только по информации Управления по вопросам семьи и детства города Краснодар, более 1000 украинских детей из захваченного российской армией Мариуполя были незаконно переданы посторонним в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае; еще более 300 детей в настоящее время содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края», - сообщили в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, каким будет новый учебный год в Украине на фоне войны.
Тем временем, в сети появились фото укрытия в одной из столичных школ, похожего больше на съемочную площадку фильма ужасов.
Также сообщалось, что школьную программу кардинально обновили.