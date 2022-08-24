Военное руководство россии выступает за начало всеобщей мобилизации, чтобы покрыть нехватку личного состава на войне против Украины, которая, вопреки планам совершить блицкриг, идет уже полгода.

Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на армейских чиновников и источники в Генштабе, «солдат и офицеров на фронте катастрофически не хватает».

«Для быстрого захвата нескольких областей Украины с картой боевых действий, растянутой на сотни километров, нынешней численности российских военнослужащих недостаточно. При таком медленном продвижении война может затянуться еще на полтора-два года. А это совсем другая экономика «спецоперации» — не та, на которую рассчитывали изначально. И далеко не крымский сценарий», - отмечает издание.

Однако, как увтерждают источники издания, Путин пока настроен против мобилизации. В то же время военные начальники считают это большой ошибкой, утверждая, что теми силами, которые у них есть, воевать сложно.

В итоге недостаточное количество солдат и офицеров на фронте компенсируют всевозможными способами, в том числе набирая на войну заключенных и привлекая «вагнеровцев».

Источники издания утверждают, что министр обороны Сергей Шойгу пытался через СМИ продвигать материалы о мобилизации, чтобы на стол к Путину легла нужная «аналитика». Но пока эти усилия ни к чему не привели.

Более того, Шойгу попал в опалу – перед началом вторжения он обещал, что все решится быстро и исключительно силами профессиональной армии, то есть с помощью имеющихся контрактников.

Теперь Путин напрямую общается подчиненными ему генералами.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что худший сценарий войны уже позади.

Также сообщалось, что Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.