За шесть месяцев войны рф против Украины состояние армии россии значительно ухудшилось, дипломатическое влияние этой страны уменьшилось, а ее экономические перспективы печальны.
Как сообщает в Твиттере Минобороны Великобритании со ссылкой на разведку, будущие перспективы, которые "нарисовал" себе кремлевский диктатор владимир путин, выглядят еще более мрачно.
В разведке напомнили, что шесть месяцев назад, 24 февраля, россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. Но уже к апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге.
При этом наступление российских войск на Донбассе продвигается минимально, а сами оккупанты находятся в ожидании крупной контратаки ВСУ.
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Кроме того, в оперативном отношении путинская армия испытывает нехватку боеприпасов, транспорта и личного состава. Моральный дух во многих частях вооруженных сил рф очень низок.
"Состояние армии существенно ухудшилось. Дипломатическое влияние россии уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы мрачны. После шести месяцев война для рф оказалась дорогостоящей и губительной стратегически", - констатировали в британском ведомстве.
Напомним, путина уговаривают объявить всеобщую мобилизацию.
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